Changan анонсировал купе-кроссовер Uni-T для России

Компания Changan анонсировала новую модель для российского рынка — в 2023 году в продаже появится купе-кроссовер Uni-T.

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Фото: Changan Changan Uni-T

Фото: Changan

В России новинка будет доступна в единственной версии со 180-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Информация об оснащении Changan Uni-T, комплектациях и стоимости купе-кроссовера будет названа ближе к старту продаж. Выход модели на российский рынок запланирован на июнь 2023 года.

Максим Вершинин

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