Сайт «Ярновости» приостановил работу после признания учредителя иностранным агентом

Ярославский сайт «Ярновости» приостановил свою работу после признания его учредителя ООО «Ярновости» иностранным агентом. Об этом говорится в обращении редакции сайта, которое опубликовано в одноименном телеграм-канале.

«Редакцией принято решение приостановить работу сайта до выяснения всех обстоятельств. Telegram-канал будет продолжать свою деятельность, поскольку ведется частными лицами, не имеющими к ООО никакого отношения»,— говорится в сообщении.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 2 июня Минюст включил ООО «Ярновости» в реестр иностранных агентов, объяснив, кто юрлицо «распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранного агента». ООО «Ярновости» является учредителем одноименного портала, зарегистрированного как электронное СМИ.

В обращении говорится, что редакция сайта не получала «никаких предостережений от Роскомнадзора или других контролирующих органов» и не знает, в чем именно заключаются претензии Минюста.

«Сейчас мы готовим запрос в это ведомство; как только получим ответ, будем вместе с юристами разбираться в ситуации. До этого выступать с какими-либо комментариями непрофессионально»,— говорится в обращении.

Кроме того, редакция заявила, что не получала иностранного финансирования и это было «принципиальной позицией».

Антон Голицын