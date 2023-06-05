Правительство продлило упрощенный порядок регистрации и ввоза лекарств в РФ до 2025 года

Правительство продлило до конца 2024 года упрощенные процедуры для регистрации и ввоза лекарств, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, многие логистические цепочки оказались нарушены из-за «внешних ограничений». В связи с этим процедуры решили упростить, чтобы производители лекарств могли выводить их быстрее на внутренний рынок.

«Прежде всего речь идет о регистрации аналогов средств, уже представленных в России, а также о получении разрешений на ввоз оригинальных препаратов, надписи на которых сделаны на иностранных языках, конечно, если при реализации на упаковках будут этикетки с переводом на русский язык»,— рассказал господин Мишустин на совещании (цитата по ТАСС).

В итоге срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарственных средств сокращен на 30 дней. Медикаменты, которые можно регистрировать в упрощенном порядке, определяет специальная межведомственная комиссия. В ее состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы. По ее решению вновь зарегистрированные зарубежные препараты также могут продавать в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке, уточнили в правительстве.

Упрощенная процедура регистрации лекарств была введена в апреле 2022 года. В рамках поправок, принятых на фоне серьезного дефицита лекарств, иностранным производителям и дистрибуторам разрешили завозить в Россию препараты в иностранной упаковке. Эксперты говорили, что это, по сути, легализует параллельный импорт лекарств, в том числе дженериков.

Лаура Кеффер