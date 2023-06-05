Песков: Путин постоянно получает информацию о спецоперации «с земли»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получает информацию о ходе боевых действий в зоне военной операции на Украине не только из официальных сводок и сообщений, но и «с земли». Для этого, по словам представителя Кремля, глава государства регулярно созванивается по телефону «с ответственными лицами».

«Президент традиционно предпочитает иметь самые разные источники получения информации, особенно когда речь идет о специальной военной операции. И наряду с официальными докладами он, конечно, регулярно совершает такие звонки и получает информацию непосредственно с земли, что называется»,— сообщил господин Песков в ходе конференц-кола.

Как отметил представитель Кремля, связь между Владимиром Путиным и «ответственными лицами» в зоне военной операции «налажена». Звонки осуществляются «достаточно оперативно» по команде президента, добавил он. При этом публиковать стенограммы таких бесед не планируется, подчеркнул Дмитрий Песков.

На минувшей неделе о телефонных разговорах с Владимиром Путиным о ходе спецоперации, в частности, публично сообщали командир спецподразделения «Ахмат», помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Апти Алаудинов и глава подвергающегося регулярным обстрелам Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов