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Алексей Шахов назначен и.о. замглавы Новороссийска по правовым вопросам

Алексей Шахов назначен заместителем главы Новороссийска. Информация об этом размещена на сайте администрации города. В этой должности новый вице-мэр будет курировать деятельность правового и контрольно-ревизионного управлений.

Фото: пресс-служба Администрации города-героя Новороссийска

Фото: пресс-служба Администрации города-героя Новороссийска

Алексей Шахов родился в 1980 году в городе Энгельсе Саратовской области. В 2013 году закончил Московский гуманитарно-экономический институт. Трудовую деятельность начал в 2000-м году с должности инкассатора 4 разряда в Новороссийской команде отряда военизированной охраны. На муниципальной службе с 2016 года. Работал заместителем главы администрации Нижнебаканского, позднее - Молдаванского сельских поселений Крымского района.

В марте 2023 года новым вице-мэром Новороссийска по строительству стал Александр Мохна. На этом посту он сменил Викторию Лучинову.

Олег Исаев

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