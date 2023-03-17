В Новороссийске сменился вице-мэр по строительству

В администрации Новороссийска сменится заместитель главы города по вопросам капитального строительства, технического надзора и ценообразования. Сведения о занимавшей ранее должность исполняющего обязанности главы города Виктории Лучининой была удалена с сайта мэрии.

«В течение дня на сайте появятся новые сведения»,— сообщили «Ъ-Кубань» в городской администрации.

Ранее стало известно, что должность может занять Александр Мохна, который в 2015 году являлся заместителем министра транспорта Крыма. В октябре того же года господин Мохна оставил эту должность и ненадолго возглавил Службу автодорог республики.

Анастасия Донскова

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