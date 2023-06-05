Новосибирский облизбирком принял документы по проведению референдума о прямых выборах мэров

Избирательная комиссия Новосибирской области единогласно приняла документы инициативной группы о проведении в регионе референдума по восстановлению прямых выборов мэров. Заседание комиссии состоялось 5 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Сибирь», ранее облизбирком дважды отказывал инициативной группе, ссылаясь на неточности в представленных документах. Решение облизбиркома в течение 15 дней будет направлено в законодательное собрание Новосибирской области, которое оценит выносимый на голосование вопрос на соответствие законодательству. По словам уполномоченного инициативной группы, независимого депутата новосибирского горсовета Антона Картавина, в ближайшее время будет проведена учеба волонтеров, которым предстоит собирать подписи в поддержку референдума.

В феврале 2023 года законодательное собрание внесло изменение в законодательство, отменив прямые выборы мэра Новосибирска и наукограда Кольцово. Прямые выборы в других муниципалитетах были отменены еще в 2015 году.

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Валерий Лавский