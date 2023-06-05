Судно на подводных крыльях «Валдай» отправится в тестовый рейс из Нижнего Новгорода в Муром 7 июня, сообщили в Центре развития транспортных систем региона. На основе первого рейса будет сформировано регулярное расписание экскурсионных маршрутов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кроме того, с 10 июня «Валдаи» начнут выполнять рейсы в Чебоксары, с 12 июня — экскурсионные рейсы в Козьмодемьянск, с 14 июня — регулярные рейсы в этот город.

Навигация «Валдаев» открылась в начале мае. За первый месяц суда на подводных крыльях перевезли 6 тыс. пассажиров.

Анастасия Еремина