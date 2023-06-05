Новосибирский минздрав смог отсудить у структуры «Вис» 600 тыс рублей вместо 43 млн

Минздрав Новосибирской области не смог отсудить у частного партнера ООО «Седьмая концессионная компания» (СКК, входит в группу «Вис») 43,5 млн руб. неустойки за «нарушение компанией сроков выполнения работ по соглашению» о строительстве семи поликлиник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Соглашение о государственно-частном партнерстве было заключено между властями региона и СКК в 2019 году. Оно, в частности, предусматривает обязанность частного партнера разработать проектную документацию и обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы в определенные сроки.

Предметом спора стали сроки получения разрешений на строительство трех объектов – они должны были быть получены к 1 октября 2021 года. Однако заключение Госэкпертизы было получено с просрочкой в 71 день, 72 и 36 дней, сообщается на сайте суда. В связи с этим минздрав потребовал от частного партнера уплаты неустойки. Изначально сумма претензий составляла 54,6 млн руб., позднее она была снижена до 43,5 млн руб. Однако суд посчитал сумму претензий минздрава завышенной и снизил ее до 600 тыс. руб. штрафа.

В августе прошлого года СКК сообщала, что рассчитывает завершить проект в 2024 году. Три поликлиники планируется сдать в 2023 году, остальные в 2024-м. Изначально планировалось, что все семь объектов будут построены в 2022 году. В мае 2023 года прокуратура Новосибирской области объявила предостережение застройщику в связи с отставанием от графика при строительстве двух поликлиник в Новосибирске на улицах Татьяны Снежиной и Пролетарской.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова