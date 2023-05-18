В Новосибирске прокуратура выявила отставание от графика строительства поликлиник по ГЧП

Прокуратура объявила предостережение застройщику в связи с отставанием от графика при строительстве двух поликлиник в Новосибирске на улицах Татьяны Снежиной и Пролетарской. Они возводятся в рамках государственно-частного партнерства с ООО «Седьмая концессионная компания» (СКК, входит в ГК «Вис»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

«В связи с имеющимся отставанием от графика проведения работ прокурор объявил предостережение о недопустимости нарушений закона представителю частного партнера», - сообщает прокуратура Новосибирской области. Завершение строительства остается на контроле прокуратуры, запланированы очередные выезды на объекты.

СКК ведет работы по строительству семи поликлиник в Новосибирске. В августе прошлого года компания сообщала, что рассчитывает завершить проект в 2024 году. Три поликлиники планируется сдать в 2023 году, остальные в 2024-м.

Изначально планировалось, что все семь объектов будут построены в 2022 году.

В числе причин задержки называлось внесение публичным партнером изменений в задание на проектирование, увеличение мощностей и площадей поликлиник. Еще одним фактором стал рост цен на стройматериалы и оборудование. В июле 2022 года Газпромбанк и СКК подписали соглашения о предоставлении банковских продуктов для реализации проекта семи поликлиник на общую сумму 13,7 млрд руб.

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Лолита Белова