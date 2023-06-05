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Чрезвычайная пожароопасность лесов сохранится в Удмуртии до 13 июня

В Удмуртии в период с 6 по 13 июня сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов пятого класса. Местами класс опасности окажется немного ниже, на четвертом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные гидрометцентра.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, с 10 апреля до 30 июня в Удмуртии действует особый противопожарный режим. Жителям запрещается выжигать сухую траву, хворост и другие лесные горючие материалы, а также разводить костры и готовить пищу с применением открытого огня.

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