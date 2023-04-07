Особый противопожарный режим вводят в Удмуртии с 10 апреля

В Удмуртии в период с 10 апреля до 30 июня установили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление, опубликованное на сайте главы региона, подписал председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В частности, на период действия особого режима в Удмуртии запрещается выжигать сухую траву, хворост и другие лесные горючие материалы на землях населенных пунктов, объектов промышленности, энергетики и других территориях, вплотную прилегающих к лесам. Кроме того, жителям запрещается разводить костры и готовить пищу с применением открытого огня.