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В Ярославле начался ремонт проспекта Фрунзе

В Ярославле, как и планировалось, сегодня начался ремонт проспекта Фрунзе. Подрядная организация АО «Рыбинское УМСР» уже приступила к ремонту в районе пересечения с улицей Академика Колмогорова по направлению в Кострому.

Фото: «Ъ-Ярославль»

Фото: «Ъ-Ярославль»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с понедельника начнут снимать старый асфальт. Ремонтировать будут участок дороги от Московского проспекта до улицы Академика Колмогорова. Необходимость ремонта транспортной магистрали в мэрии объяснили колейностью и предписаниями от ГИБДД.

На участке будет произведен ремонт коммунальных сетей и заменены колодцы, а потом уже будет выполнена асфальтировка проспекта. Закончить работы планируется к 20 мая 2024 года. Стоимость муниципального контракта составляет 165,2 млн руб.

Алла Чижова

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