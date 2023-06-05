Сквер на бульваре Новаторов благоустроят за 182 млн рублей

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на выполнение работ по комплексному благоустройству сквера на бульваре Новаторов у дома 32. Заказчиком выступает администрация Кировского района города. Начальная цена контракта составляет 181,8 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно опубликованному техзаданию, подрядчику необходимо обновить в сквере плиточные покрытия, покрытия детской и спортивной площадок, отремонтировать асфальт, засыпать морской песок в песочницы. Кроме этого, здесь должны появиться новые скамейки, урны, качели, парковка для велосипедов и скульптурная композиция. Перед началом основных работ по благоустройству в сквере также нужно разместить кабельные трассы наружного освещения. Закончить все работы планируется до 23 ноября 2023 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 июня. Итоги будут подведены 28 июня.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что городские власти за 115 млн рублей также намерены реконструировать пространство для скейтеров в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

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