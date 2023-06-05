Губернатор Куйвашев выразил соболезнования в связи с гибелью экс-главы свердловской ГИБДД

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным и близким бывшего начальника регионального УГИБДД Юрия Демина, погибшего накануне. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

«Уральцы запомнили Юрия Демина как требовательного руководителя, блестящего организатора, ответственного, трудолюбивого, принципиального и целеустремленного человека. Он уверенно решал самые сложные профессиональные задачи, добивался четкой и слаженной работы от своего коллектива, был примером для сослуживцев», — отметил глава региона.

Евгений Куйвашев подчеркнул, экс-глава УГИБДД сделал многое для снижения аварийности на дорогах Свердловской области.

Юрий Демин скончался в воскресенье, 4 июня, в Сысерти, упав с высоты второго этажа и получив травмы, несовместимые с жизнью. Ему было 62 года. Он возглавлял УГИБДД по Свердловской области 13 лет — с 2005 до 2018 годы.

С июня 2018 года господин Демин работал в УГМК заместителем заместителя директора по режиму и охране. В сентябре 2019 года занял должность заместителя начальника службы безопасности по режиму и охране УК «УЗТМ-КАРТЭКС». В 2022 году занял должность главы логистического подразделения «УЗТМ-КАРТЭКС».

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