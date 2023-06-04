Экс-глава свердловской ГИБДД Юрий Демин погиб в результате несчастного случая в Сысерти

В Сысерти бывший начальник УГИБДД по Свердловской области Юрий Демин упал с высоты второго этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью. Это произошло во время строительных работ на даче экс-силовика 4 июня, пишет e1.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Юрию Демину было 62 года. Он возглавлял УГИБДД России по Свердловской области 13 лет — с 2005 до 2018 годы. С июня 2018 года работал в УГМК заместителем заместителя директора по режиму и охране. В сентябре 2019 года занял должность заместителя начальника службы безопасности по режиму и охране УК «УЗТМ-КАРТЭКС». В 2022 году занял должность главы логистического подразделения «УЗТМ-КАРТЭКС».

Все время службы господина Демина в УГИБДД его сопровождали публичные скандалы и уголовные дела. Первое дело было возбуждено в 90-х годах. Показания на Юрия Демина дали автомобилисты и подчиненные, которых он якобы заставлял брать взятки. В СИЗО он провел полгода, рассказали ветераны уголовного розыска для книги «Ловцы банд. Место встречи...», изданной «Ъ-Урал».

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