«Яндекс» провел ребрендинг Delivery Club

Сервиса по доставке Delivery Club сменил название на «Маркет Деливери». С помощью сервиса можно будет заказывать не только еду, но и другие товары — в частности, электронику, косметику и бытовую химию. О ребрендинге сообщила пресс-служба «Яндекса», который купил Delivery Club в сентябре 2022 года.

Сейчас в «Маркет Деливери» можно сделать заказ продукции брендов re:Store, Xiaomi, Samsung, Tefal, Togas Group. С сервисом работают 50 ретейлеров, но к концу июня, как ожидается, показатель вырастет в два раза, сообщает Adindex.

После завершения ребрендинга, как отметили в компании, сервис сохранил основные элементы визуального стиля Delivery Club — зеленый цвет и образ бегущего страуса. При этом основной цвет формы курьеров сменился с зеленого на желтый, как у доставщиков «Яндекс Еды» — фирменный «Яндекса».

Delivery Club ранее входил в совместное предприятие Сбербанка и VK «О2О холдинг». В августе 2022 года VK объявил о выходе из СП и покупке Delivery Club для дальнейшего обмена актива на ресурсы «Яндекса» — «Дзен» и «Новости». Сейчас 99,95% ООО «Деливери клаб» принадлежит напрямую «Яндексу», оставшиеся 0,05% — связанной с IT-холдингом ООО «ГИС Технологии».

Источники «Ъ» сообщали, что причиной для решения о проведении ребрендинга стала убыточность Delivery Club. Выручка ООО «Деливери клаб» по итогам 2022 года составила 17,3 млрд руб., убыток — 7,1 млрд руб. Заявка на регистрацию товарного знака «Маркет деливери» была подана в середине мая.

Подробнее о ребрендинге Delivery Club — в материале «Ъ» «В рацион добавят электронику».

Александр Кислов