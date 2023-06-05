Тендер на покупку 15 автобусов для Норильска приостановлен из-за жалобы участника

После жалобы участника торгов УФАС Красноярского края приостановила закупки в лизинг 15 автобусов для Норильска. Как отмечается в запросе участника, заказчик в техническом задании ограничивает лизингодателя выбором только одного производителя автобусов – МАЗ - произведенного не в Российской Федерации. «Мы полагаем, что ограничения в техническом задании, например, по длине автобуса ведут к ограничению конкуренции, в РФ есть производители больших автобусов с сопоставимой длиной. Предлагаем убрать данное ограничение для производителей РФ, указав в ТЗ длиной до 12,5 м», - говорится в запросе.

Ранее власти Норильска разместили тендер на покупку в лизинг 15 автобусов экологического класса «Евро-5». Год выпуска пассажирского транспорта должен быть не ранее 2022 года.

Автобусы должны быть поставлены не позднее 30 сентября 2023 года. Сумма контракта составляет 422 млн руб.

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Лолита Белова