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обновлено 14:10

Мэрия Норильска приобретет в лизинг 15 автобусов на 422 млн рублей

Власти Норильска намерены заключить договор лизинга на покупку 15 автобусов экологического класса ЕВРО-5. Год выпуска пассажирского транспорта должен быть не ранее 2022 года.

Контракт размещен на сайте Госзакупок 12 мая, заявки принимаются до 29 мая. Автобусы должны быть поставлены не позднее 30 сентября 2023 года. Сумма контракта составляет 422 млн руб. Все платежи должны осуществляться в рублях.

Срок лизинговых платежей будет определен после определения исполнителя. По истечении срока контракта имущество переходит в собственность лизингополучателя.

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Лолита Белова

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