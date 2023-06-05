Филиал «ПМУ» презентовал годовой экологический отчет

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» опубликовал отчет о деятельности в сфере защиты окружающей среды за 2022 год. Предприятие уже 18 лет работает без превышения нормативов воздействия на природу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

Одно из основных направлений ESG-стратегии «Уралхима» — охрана окружающей среды. Для обеспечения прозрачности в сфере воздействия предприятия на природу мы выпускаем ежегодный экологический отчет филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми. В нем мы стремимся доступно и наглядно показать системную работу по снижению негативного и увеличению полезного воздействия на окружающую среду.

Контроль ведется по четырем направлениям: атмосферный воздух, водопотребление и стоки, недропользование, образование и движение отходов. В 2022 году расходы и инвестиции филиала «ПМУ» в охрану окружающей среды составили 151,5 млн рублей. Большая часть суммы — это расходы на доочистку стоков. Все стоки предприятия: промышленные, хозяйственно-бытовые, ливневые — передаются на доочистку и утилизацию сторонней организации по договору, а затем — в городские биологические очистные сооружения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Собственная производственная лаборатория филиала «ПМУ» проводит исследование компонентного содержания выбросов веществ в атмосферу. В 2022 году превышений нормативов предельно допустимых выбросов на источниках предприятия не зафиксировано. Такая благополучная ситуация сохраняется с 2005 года. Филиал «ПМУ» ведет учет выделения парниковых газов. Часть их объема была реализована стороннему предприятию для использования в производстве химической продукции.

Отходы от производства продукции в филиале «ПМУ» не образуются. Предприятие уже много лет ведет раздельный сбор отходов, содержащих в своем составе полезные компоненты и подлежащих передаче на переработку.

Подробную информацию обо всех аспектах природоохранной деятельности филиала «ПМУ» в 2022 году можно получить в экологическом отчете предприятия. Он был представлен 2 июня в рамках деловой программы экологического фестиваля «Природа города» и разослан по почте в государственные и муниципальные органы власти, общественные организации, вузы Пермского края и другие учреждения. С электронным вариантом экологического отчета филиала «ПМУ» за 2022 год можно познакомиться по ссылке.антом экологического отчета филиала «ПМУ» за 2022 год можно познакомиться по ссылке.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь