Все пассажиры разбившегося в Вирджинии бизнес-джета погибли

В результате крушения бизнес-джета Cessna Citation в штате Вирджиния в США погибли все находившиеся на борту четыре человека, сообщает портал Axios со ссылкой на заявление полиции. Причина крушения пока не установлена.

Cessna Citation — семейство бизнес-джетов. Может перевозить от семи до 12 пассажиров.

Инцидент произошел накануне, 4 июня. Бизнес-джет нарушил воздушное пространство в районе Вашингтона. На его перехват были подняты истребители, но власти утверждают, что они не были причиной крушения. Жители Вашингтона и Вирджинии жаловались на громкий звук, от которого тряслись земля и стены.

Лаура Кеффер