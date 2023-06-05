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Коммерсантъ FM
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Все пассажиры разбившегося в Вирджинии бизнес-джета погибли

В результате крушения бизнес-джета Cessna Citation в штате Вирджиния в США погибли все находившиеся на борту четыре человека, сообщает портал Axios со ссылкой на заявление полиции. Причина крушения пока не установлена.

Cessna Citation — семейство бизнес-джетов. Может перевозить от семи до 12 пассажиров.

Инцидент произошел накануне, 4 июня. Бизнес-джет нарушил воздушное пространство в районе Вашингтона. На его перехват были подняты истребители, но власти утверждают, что они не были причиной крушения. Жители Вашингтона и Вирджинии жаловались на громкий звук, от которого тряслись земля и стены.

Лаура Кеффер

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