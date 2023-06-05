Власти Ростова сообщили о дефиците кадров в швейном производстве

Наибольший дефицит кадров в Ростове наблюдается в швейном производстве, сообщил в ходе заседания комиссии городской думы по экономике и торговле первый заместитель главы администрации города Юрий Овчинников.

«Не так давно мы с главой администрации Алексеем Логвиненко посещали одно производство, где делают одежду. Хорошее предприятие, один из самых раскрученных российских брендов — DNK. И спрашиваем: «Чем вам помочь?». А они отвечают, что ничем, что ничего не нужно. Кроме швей, их просто нет»,— цитирует господина Овчинникова Donnews.ru.

По словам замглавы города, швеи получают зарплату от 75 до 100 тыс. руб. Но все равно специалистов не хватает. Крупные производители имеют большое количество заказов, но испытывают нехватку кадров, которые могут их выполнить.

Напомним, ранее о кадровом голоде «Ъ-Юг» сообщали представители отрасли. Нехватка рабочих рук — основное препятствие на пути роста местных брендов одежды.

Анастасия Назарова