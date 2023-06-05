В Красноярске будут судить экс-главу реготделения Фонда соцстрахования, обвиняемого во взятках

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего управляющего красноярским региональным отделением Фонда соцстрахования, которому предъявлено обвинение в получении крупных и особо крупных взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в краевом управлении СКР. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с декабря 2021-го по январь 2023 года обвиняемый получил от трех директоров коммерческих фирм взятки на общую сумму 1,6 млн руб. Вознаграждение за помощь в заключении контрактов между реготделением Фонда и их организациями на оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан, в том числе детей-инвалидов, имеющих право на получение государственной социальной помощи на территории Красноярского края. Также взятка предназначалась за оказание содействия в ускорении процедуры проверки документов. Обвиняемого поместили под домашний арест.

В управлении СКР сообщили, что уголовные дела в отношении двух руководителей коммерческих фирм, которым инкриминируется ст. 291 УК РФ о даче взятки, еще расследуются. Третий взяткодатель освобожден от уголовной ответственности, поскольку он добровольно сообщил правоохранительным органам о факте передачи взятки и сотрудничает со следствием.

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Илья Николаев