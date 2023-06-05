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Игрока «Краснодара» Сперцяна признали лучшим полузащитником сезона

Игрок футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян признан лучшим полузащитником сезона 2022–2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги.

Фото: Telegram-канал «Мир Российская премьер-лига»

Фото: Telegram-канал «Мир Российская премьер-лига»

Лучшим игроком стал Малком («Зенит»). Футболист также признан лучшим нападающим по итогу сезона, в котором он стал автором 23 мячей. Лучшим тренером признан Владимир Федотов из ЦСКА.

Лидерство среди клубов досталось «Зениту», на втором месте — ЦСКА, далее — «Спартак». Самым медийным футболистом стал Артем Дзюба, «Локомотив».

Эдуард Сперцян в сезоне 2021–2022 года был признан болельщиками лучшим игроком «Краснодара». Он пришел в «молодежку» «быков» в 2018 году, в основную команду — в 2021 году.

Анастасия Донскова

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