В Краснодаре для ликвидации подтоплений используют мотопомпы

На улицах Краснодара для ликвидации подтоплений, произошедших после утреннего ливня, работает водооткачивающая техника. Мотопомпы городской службы спасения откачивают воду в частных домах, сообщает пресс-служба мэрии.

«Сразу с утра ликвидировали подтопления под мостом в районе Вишняковского рынка. Сейчас техника работает на улицах Автомобильной, Российской, Парижской, Круговой, бульваре Строителей, Троицкой. Продолжаем следить за ситуацией»,— отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Сейчас техника работает по улицам: Круговая, Автомобильная, Российская, Комарова, Бульвар Строителей, Троицкая, Просторная, Котовского, Набережная, Парижская, Тополиная, Академика Королева и Дружная. Подтопление на улице Тенистой уже ликвидировано.

Мотопомпы городской Службы спасения откачивают воду в частных домах по улице Троицкой и переулку Васюринскому. Всего от жителей поступило 29 заявок на откачку ливневых вод. Также ликвидируют подтопление канализационной насосной станции по улице Котовского.

Ситуация находится под контролем у городских служб. Сейчас общественный транспорт работает в штатном режиме, в 6:40 движение трамваев приостанавливалось на полчаса в районе улицы Переходной под железнодорожным мостом.

С ночи 4 июня в Краснодаре шел сильный ливень. Из-за него подтопило центр и другие районы города. В Прикубанском округе за утро произошло шесть аварий на электросетях. В результате отключилось 96 трансформаторных подстанций.

Стихия затронула также Апшеронский, Курганинский, Новокубанский и Лабинский районы Кубани. Там выявлены подтопления почти 2 тыс. придомовых территорий и 415 домов.

Татьяна Ручкина

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