ФК «Новосибирск» возглавил бывший тренер «Велеса»

Новым главным тренером футбольного клуба «Новосибирск», выступающего во Второй лиге, назначен Михаил Сальников. Он был представлен игрокам 4 июня после домашнего матча «Новосибирска» с «Тюменью».

По данным пресс-службы ФК «Новосибирск», до этого назначения господин Сальников возглавлял московский клуб «Велес». В этом сезоне «Велес» выбыл из Первой лиги, заняв там 15-е место.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», ранее около пяти месяцев главным тренером «Новосибирска» работал Денис Бояринцев. В начале мая он был отправлен в отставку.

В этом сезоне «Новосибирск» занял пятое место в своей группе.

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Валерий Лавский