Денис Бояринцев покинул пост главного тренера футбольного «Новосибирска»

Денис Бояринцев проработал главным тренером футбольного клуба «Новосибирск» всего около пяти месяцев. Контракт с ним расторгнут по соглашению сторон, сообщили в клубе 3 мая.

«От лица клуба благодарим Дениса Константиновича за проделанную работу, успешное решение локальной задачи по попаданию в первую шестерку команд группы №4 Второй лиги и желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере!»,– говорится в сообщении.

Сам господин Бояринцев заметил, что «к большому сожалению, жизнь диктует свои условия».

Экс-футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев пришел в ФК «Новосибирск» в конце ноября 2022 года. Тогда «Новосибирск» находился на пятом месте в турнирной таблице четвертой группы Второй лиги. После возобновления турнира после зимней паузы новосибирская команда провела четыре матча, одержав в них только одну победу. В результате, «Новосибирск» по итогам первого этапа турнира остался на пятом месте. Во второй вышли первые шесть команд.

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Валерий Лавский