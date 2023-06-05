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Новосибирские коммунисты рассчитывают на выход своего кандидата во второй тур выборов губернатора

Региональное отделение КПРФ в Новосибирской области рассчитывает на второй тур в ходе губернаторских выборов. Они состоятся осенью 2023 года.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«Сейчас самое главное – выйти во второй тур»,– заявил в ходе пленума областного комитета партии депутат законодательного собрания Новосибирской области, секретарь по выборам обкома Роман Яковлев.

Пленум состоялся 3 июня. Его участники поддержали выдвижение кандидатуры господина Яковлева на предстоящих губернаторских выборах. Это решение согласовано с ЦК КПРФ. Как сообщал «Ъ-Сибирь», ранее кандидатуру Романа Яковлева поддержало расширенное бюро обкома КПРФ. Теперь ее должна утвердить региональная партконференция.

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Валерий Лавский

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