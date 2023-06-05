S7 начала полеты из Новосибирска во Владикавказ

Авиакомпания S7 Airlines запустила прямые рейсы из Новосибирска во Владикавказ, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Полеты будут выполняться на Airbus A320neo на регулярной основе два раза в неделю. Первый рейс вылетел 4 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Авиакомпания пока является единственным перевозчиком на этом направлении из Новосибирска.

В начале мая «Ъ» сообщал, что доля бронирований билетов в Минеральные Воды, Владикавказ и Махачкалу на май-август увеличилась на 19% по сравнению с летом прошлого года. В 2022-м спрос на отдых в регионах Северного Кавказа вырос на 35%, подсчитали в Ассоциации туроператоров России.

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Оксана Павлова