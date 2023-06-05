В ЦКБ Академгородка прокомментировали информацию о смерти пациентки после пожара

Одна из пациенток Центральной клинической больницы в Советском районе Новосибирска скончалась после эвакуации, которая проводилась из-за возникшего пожара. «Одна из пациенток скончалась через два часа после перевода в отделение реанимации – это соседний корпус ЦКБ. Состояние женщины не связано с пожаром и эвакуацией, она три недели находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии. О том, что прогноз крайне неблагоприятный, родным объясняли»,– приводит комментарий ЦКБ минздрав региона.

Пожар в больнице Академгородка произошел 4 июня. Сообщалось, что площадь горения составила около 1,8 тыс. кв м. Было эвакуировано 130 человек. «Эвакуацию пациентов всех отделений, и реанимации в первую очередь, мы провели строго в соответствии с требованиями к медицинской транспортировке. Никто из наших пациентов не пострадал из-за пожара и, тем более, не погиб из-за пожара или при эвакуации»,– пояснили в ЦКБ.

Следственными органами начата проверка по факту возгорания кровли здания больницы. «Будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц медицинского учреждения на предмет халатности»,– сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

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Оксана Павлова