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обновлено 13:20

В новосибирском Академгородке загорелась клиническая больница

Пожар вспыхнул в здании Центральной клинической больницы (улица Пирогова 25/3) в Советском районе Новосибирска. По предварительной информации, пострадавших нет, рассказали в правительстве Новосибирской области.

По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на место происшествия выехали первый вице-губернатор Юрий Петухов и министр здравоохранения Константин Хальзов. Глава регионального минздрава сообщил, что в здании проведена эвакуация пациентов и персонала. По предварительной информации пострадавших в результате пожара нет.

Как рассказали в прокуратуре региона, ведомство организовало проверку по факту возгорания кровли здания ЦКБ. На месте происшествия работу спасательных служб и правоохранительных органов координирует прокурор Советского района Сергей Пустовой.

Илья Николаев

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