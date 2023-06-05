На Волге выявлено превышение нормы марганца в 40 раз, на Дону — аммоний-иона в 50 раз

Росприроднадзор в 2022 году взял 3,5 тыс. проб на Волге и 2,5 тыс. на Дону, сообщила глава ведомства Светлана Радионова «РИА Новости». И там, и там выявлены многократные превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ.

На Волге выявлено превышение ПДК по биохимическому потреблению кислорода в 65 раз в местах деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства. ПДК по марганцу превышена больше чем в 40 раз в месте осуществления деятельности нефтеперерабатывающих предприятий. В устьевых участках малых рек, впадающих в Дон, выявлено превышение ПДК аммоний-иона больше чем в 50 раз, ПДК железа — в 20 раз.

С 20 апреля Росприроднадзор продолжит масштабную проверку водных объектов. Будут обследованы Иртыш, Дон, Волга, Обь и Ангара.

В каких регионах больше всего экологических проблем — в материале «Ъ» «Благополучие измерили в тоннах и литрах».

Леонид Уварчев