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Коммерсантъ FM
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Больше 60 человек пострадали при столкновениях на Западном берегу Иордана

На Западном берегу Иордана произошли столкновения израильских поселенцев с палестинцами. Пострадали 59 палестинцев и трое израильтян, передает The Times of Israel.

Израильские поселенцы из аванпоста Хомеш, по информации газеты, в масках напали на жителей соседней палестинской деревни Бурка. The Times of Israel опубликовало видео инцидента. Стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании столкновений.

К месту были направлены силы израильской армии для «разделения сторон». Военные применили средства для разгона толпы.

Леонид Уварчев

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