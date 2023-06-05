Гурманские будни

Искусственный интеллект освоил скандинавскую кухню
Bjorn — уникальный для Москвы ресторан авторской северной кухни с четкой концепцией, от которой за годы существования его создатели не отклонились ни на шаг.
Почти полгода новый шеф-повар из Санкт-Петербурга Владимир Молчанов и бренд-шеф Андрей Федосеев работали над гастрономическим сетом, разработка которого была поручена нейросетям Midjourney, ChatGPT и Chatsonic. Они проанализировали множество ингредиентов, рецептов и вкусовых сочетаний и на основе анализа представили не только блюда, но и коктейли к ним. Получилось семь интересных подач, которые уже можно опробовать в Bjorn. Основная идея заключалась в том, чтобы «путешествовать» с помощью пищевых ингредиентов от моря в лес и горы к северному озеру.
Сет открывает «Океанический восторг»: миниатюрная закуска — тартар из свежей северной креветки с устричным листом, щавелем и соусом айоли с чернилами морской каракатицы — подается в паре с коктейлем «Садовый дождь» на основе яблочной настойки. В середине сета вас ждет блюдо «Пир в лесу», где искусственный интеллект предлагает попробовать рулет из деликатесной нутрии с соусом из брусники и апельсина, с зеленью мангольда и обжаренной черемшой (подается с коктейлем «Дымок» на основе копченой водки). Блюдо «Наслаждение фьордовой форелью» — это копченая ладожская форель с маринованным редисом и соусом на основе сметаны с икрой из байкальского омуля. Десерт «Очарование на берегу северного озера» состоит из зефира из козьего молока, сферы из белого шоколада и синего чая с попкорном из гречки.
Чтобы не запутаться, в начале ужина вам выдадут карточки с изображениями блюд и описанием их составляющих.
Ресторан Bjorn
Интерьер Bjorn очень атмосферный: летняя веранда утопает в еловых ветках, помещение внутри окуривают жженым можжевельником. Это создает впечатление нахождения в настоящем северном лесу, интерьер простой и минималистичный, в скандинавском стиле, почти вся мебель сделана из дерева натуральных пород.
Пятницкая улица, дом 3
Ежедневно, с 12:00 до 0:00
Средиземноморье на Москве-реке
В бизнес-квартале «Московский шелк» распахнула двери просторная летняя веранда с панорамным видом на «Москва-Сити» и набережную Москвы-реки, принадлежащая ресторану Эмина Агаларова Peach.
К открытию шеф-повар Кирилл Бергер добавил в меню освежающие новинки. Кухня ресторана — средиземноморская, в ней много свежей рыбы, меню элегантное и легкое, что идеально подойдет в надвигающуюся летнюю жару.
Шеф предлагает попробовать любимый многими марсельский суп буйабес из семи видов рыбы, который здесь рассчитан на компанию, карпаччо из тонких слайсов цветной капусты с трюфельным соусом, салат с камчатским крабом и хрустящими листьями латука с легким домашним майонезом, освежающий летний тартар из креветок карабинерос с персиком и каплями соуса «трюфельный айоли».
Летняя веранда ресторана Peach
Горячие закуски представлены улитками по-бургундски (классическое блюдо с петрушкой и сливочным маслом подается с чесночным багетом) и трубачом с экзотическими черными грибами-лисичками.
На горячее — итальянская паста орзо со сладкой креветкой и мраморный телячий язык с пюре из сельдерея.
Вечером каждого летнего четверга в ресторане обещают живые концерты известных поп-исполнителей.
Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 10Г
вс-чт, с 12:00 до 0:00
пт-сб, с 12:00 до 2:00
Коллективное приглашение на аперитив
С 1 по 18 июня в Москве проходит летний фестиваль Aperitivo, который объединил 40 баров и ресторанов. «Аперитивить» перед ужином придумали итальянцы. По сути, это вечерний досуг, когда в промежутке с 17:00 до 19:00 можно собраться с друзьями, чтобы выпить бокал с закуской и настроиться на предстоящий вечер. В центре фестиваля — легкие напитки с яркими нотами трав, цитрусовых и фруктов. Каждый из них дополняет небольшая гастрономическая закуска. Среди участников: «Воронеж», «ГЭС-2», «Китайская грамота», «Китайская грамота в Барвихе», «КрабыКутабы», «Северяне», Bijou, Chow Chow, Delicatessen, High Bar Moscow, Insider Bar, Lava Pan Asian Bar, Noor|Electro, Segreto, Shortlist Bar, Soma, The Nest и др.