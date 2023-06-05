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Коммерсантъ FM
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Гурманские будни

Все самые вкусные новинки — в еженедельном гастрономическом обзоре «Коммерсантъ Стиль»

Искусственный интеллект освоил скандинавскую кухню

Bjorn — уникальный для Москвы ресторан авторской северной кухни с четкой концепцией, от которой за годы существования его создатели не отклонились ни на шаг.

Владимир Молчанов и Андрей Федосеев

Владимир Молчанов и Андрей Федосеев

Почти полгода новый шеф-повар из Санкт-Петербурга Владимир Молчанов и бренд-шеф Андрей Федосеев работали над гастрономическим сетом, разработка которого была поручена нейросетям Midjourney, ChatGPT и Chatsonic. Они проанализировали множество ингредиентов, рецептов и вкусовых сочетаний и на основе анализа представили не только блюда, но и коктейли к ним. Получилось семь интересных подач, которые уже можно опробовать в Bjorn. Основная идея заключалась в том, чтобы «путешествовать» с помощью пищевых ингредиентов от моря в лес и горы к северному озеру.

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Ресторан Bjorn. Восхитительная спаржа с ягодной начинкой

Ресторан Bjorn. Восхитительная спаржа с ягодной начинкой

Ресторан Bjorn. Океанское наслаждение с хрустом морских водорослей

Ресторан Bjorn. Океанское наслаждение с хрустом морских водорослей

Ресторан Bjorn. Скандинавский прибой и газон с садовыми травами

Ресторан Bjorn. Скандинавский прибой и газон с садовыми травами

Ресторан Bjorn

Ресторан Bjorn

Ресторан Bjorn. Фьордовая форель

Ресторан Bjorn. Фьордовая форель

Ресторан Bjorn. Рулет из лесного пира

Ресторан Bjorn. Рулет из лесного пира

Ресторан Bjorn. Северное наслаждение на берегу озера

Ресторан Bjorn. Северное наслаждение на берегу озера

Ресторан Bjorn. Курс 2 предложенный нейросетью

Ресторан Bjorn. Курс 2 предложенный нейросетью

Ресторан Bjorn. Курс 4 предложенный нейросетью

Ресторан Bjorn. Курс 4 предложенный нейросетью

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Ресторан Bjorn. Восхитительная спаржа с ягодной начинкой

Ресторан Bjorn. Океанское наслаждение с хрустом морских водорослей

Ресторан Bjorn. Скандинавский прибой и газон с садовыми травами

Ресторан Bjorn

Ресторан Bjorn. Фьордовая форель

Ресторан Bjorn. Рулет из лесного пира

Ресторан Bjorn. Северное наслаждение на берегу озера

Ресторан Bjorn. Курс 2 предложенный нейросетью

Ресторан Bjorn. Курс 4 предложенный нейросетью

Сет открывает «Океанический восторг»: миниатюрная закуска — тартар из свежей северной креветки с устричным листом, щавелем и соусом айоли с чернилами морской каракатицы — подается в паре с коктейлем «Садовый дождь» на основе яблочной настойки. В середине сета вас ждет блюдо «Пир в лесу», где искусственный интеллект предлагает попробовать рулет из деликатесной нутрии с соусом из брусники и апельсина, с зеленью мангольда и обжаренной черемшой (подается с коктейлем «Дымок» на основе копченой водки). Блюдо «Наслаждение фьордовой форелью» — это копченая ладожская форель с маринованным редисом и соусом на основе сметаны с икрой из байкальского омуля. Десерт «Очарование на берегу северного озера» состоит из зефира из козьего молока, сферы из белого шоколада и синего чая с попкорном из гречки.

Чтобы не запутаться, в начале ужина вам выдадут карточки с изображениями блюд и описанием их составляющих.

Ресторан Bjorn

Ресторан Bjorn

Ресторан Bjorn

Интерьер Bjorn очень атмосферный: летняя веранда утопает в еловых ветках, помещение внутри окуривают жженым можжевельником. Это создает впечатление нахождения в настоящем северном лесу, интерьер простой и минималистичный, в скандинавском стиле, почти вся мебель сделана из дерева натуральных пород.

Пятницкая улица, дом 3

Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Средиземноморье на Москве-реке

В бизнес-квартале «Московский шелк» распахнула двери просторная летняя веранда с панорамным видом на «Москва-Сити» и набережную Москвы-реки, принадлежащая ресторану Эмина Агаларова Peach.

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Летняя веранда ресторана Peach

Летняя веранда ресторана Peach

Летняя веранда ресторана Peach

Летняя веранда ресторана Peach

Летняя веранда ресторана Peach

Летняя веранда ресторана Peach

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Летняя веранда ресторана Peach

Летняя веранда ресторана Peach

Летняя веранда ресторана Peach

К открытию шеф-повар Кирилл Бергер добавил в меню освежающие новинки. Кухня ресторана — средиземноморская, в ней много свежей рыбы, меню элегантное и легкое, что идеально подойдет в надвигающуюся летнюю жару.

Шеф предлагает попробовать любимый многими марсельский суп буйабес из семи видов рыбы, который здесь рассчитан на компанию, карпаччо из тонких слайсов цветной капусты с трюфельным соусом, салат с камчатским крабом и хрустящими листьями латука с легким домашним майонезом, освежающий летний тартар из креветок карабинерос с персиком и каплями соуса «трюфельный айоли».

Летняя веранда ресторана Peach

Летняя веранда ресторана Peach

Летняя веранда ресторана Peach

Горячие закуски представлены улитками по-бургундски (классическое блюдо с петрушкой и сливочным маслом подается с чесночным багетом) и трубачом с экзотическими черными грибами-лисичками.

На горячее — итальянская паста орзо со сладкой креветкой и мраморный телячий язык с пюре из сельдерея.

Вечером каждого летнего четверга в ресторане обещают живые концерты известных поп-исполнителей.

Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 10Г

вс-чт, с 12:00 до 0:00

пт-сб, с 12:00 до 2:00

Коллективное приглашение на аперитив

С 1 по 18 июня в Москве проходит летний фестиваль Aperitivo, который объединил 40 баров и ресторанов. «Аперитивить» перед ужином придумали итальянцы. По сути, это вечерний досуг, когда в промежутке с 17:00 до 19:00 можно собраться с друзьями, чтобы выпить бокал с закуской и настроиться на предстоящий вечер. В центре фестиваля — легкие напитки с яркими нотами трав, цитрусовых и фруктов. Каждый из них дополняет небольшая гастрономическая закуска. Среди участников: «Воронеж», «ГЭС-2», «Китайская грамота», «Китайская грамота в Барвихе», «КрабыКутабы», «Северяне», Bijou, Chow Chow, Delicatessen, High Bar Moscow, Insider Bar, Lava Pan Asian Bar, Noor|Electro, Segreto, Shortlist Bar, Soma, The Nest и др.

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Ресторан Soul. Коктейль Fresh Negroni в паре с лимонным желе с ревенем, Banana Plane с банановыми чипсами и longdrink Summer Spritz с клубникой в шоколаде

Ресторан Soul. Коктейль Fresh Negroni в паре с лимонным желе с ревенем, Banana Plane с банановыми чипсами и longdrink Summer Spritz с клубникой в шоколаде

Бар Bijou. Коктейль Or rose в пейринге с песочным печеньем с нотками мяты и маслянистым соусом «Арабика», напиток Narcissus с тартаром с трюфелем и гелем из черной смородины на крутонах, Percoto Spritz с севиче из нежного тунца под горчичным понзу с хлебцами

Бар Bijou. Коктейль Or rose в пейринге с песочным печеньем с нотками мяты и маслянистым соусом «Арабика», напиток Narcissus с тартаром с трюфелем и гелем из черной смородины на крутонах, Percoto Spritz с севиче из нежного тунца под горчичным понзу с хлебцами

Ресторан Flor. Reverse Manhatta с конфетой с вишней, коктейль на основе сухого хереса и Amaro и маринованная груша с лавандой, классический Американо с шоколадной конфетой с пихтой

Ресторан Flor. Reverse Manhatta с конфетой с вишней, коктейль на основе сухого хереса и Amaro и маринованная груша с лавандой, классический Американо с шоколадной конфетой с пихтой

Ресторан MO friends bar &amp; dining. Коктейль Playful pear и закуска из нежного мусса горгонзолы и сырокопченной утки, Cheerful orange с тартаром из тунца с гуакамоле, Honey dreams с закуской из сливочно-ванильного крема и нектарина

Ресторан MO friends bar & dining. Коктейль Playful pear и закуска из нежного мусса горгонзолы и сырокопченной утки, Cheerful orange с тартаром из тунца с гуакамоле, Honey dreams с закуской из сливочно-ванильного крема и нектарина

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Ресторан Soul. Коктейль Fresh Negroni в паре с лимонным желе с ревенем, Banana Plane с банановыми чипсами и longdrink Summer Spritz с клубникой в шоколаде

Бар Bijou. Коктейль Or rose в пейринге с песочным печеньем с нотками мяты и маслянистым соусом «Арабика», напиток Narcissus с тартаром с трюфелем и гелем из черной смородины на крутонах, Percoto Spritz с севиче из нежного тунца под горчичным понзу с хлебцами

Ресторан Flor. Reverse Manhatta с конфетой с вишней, коктейль на основе сухого хереса и Amaro и маринованная груша с лавандой, классический Американо с шоколадной конфетой с пихтой

Ресторан MO friends bar & dining. Коктейль Playful pear и закуска из нежного мусса горгонзолы и сырокопченной утки, Cheerful orange с тартаром из тунца с гуакамоле, Honey dreams с закуской из сливочно-ванильного крема и нектарина

Ольга Карпова

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