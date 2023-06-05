Гурманские будни

Искусственный интеллект освоил скандинавскую кухню

Bjorn — уникальный для Москвы ресторан авторской северной кухни с четкой концепцией, от которой за годы существования его создатели не отклонились ни на шаг.

Владимир Молчанов и Андрей Федосеев



Почти полгода новый шеф-повар из Санкт-Петербурга Владимир Молчанов и бренд-шеф Андрей Федосеев работали над гастрономическим сетом, разработка которого была поручена нейросетям Midjourney, ChatGPT и Chatsonic. Они проанализировали множество ингредиентов, рецептов и вкусовых сочетаний и на основе анализа представили не только блюда, но и коктейли к ним. Получилось семь интересных подач, которые уже можно опробовать в Bjorn. Основная идея заключалась в том, чтобы «путешествовать» с помощью пищевых ингредиентов от моря в лес и горы к северному озеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ресторан Bjorn. Восхитительная спаржа с ягодной начинкой Ресторан Bjorn. Океанское наслаждение с хрустом морских водорослей Ресторан Bjorn. Скандинавский прибой и газон с садовыми травами Ресторан Bjorn Ресторан Bjorn. Фьордовая форель Ресторан Bjorn. Рулет из лесного пира Ресторан Bjorn. Северное наслаждение на берегу озера Ресторан Bjorn. Курс 2 предложенный нейросетью Ресторан Bjorn. Курс 4 предложенный нейросетью Следующая фотография 1 / 9 Ресторан Bjorn. Восхитительная спаржа с ягодной начинкой Ресторан Bjorn. Океанское наслаждение с хрустом морских водорослей Ресторан Bjorn. Скандинавский прибой и газон с садовыми травами Ресторан Bjorn Ресторан Bjorn. Фьордовая форель Ресторан Bjorn. Рулет из лесного пира Ресторан Bjorn. Северное наслаждение на берегу озера Ресторан Bjorn. Курс 2 предложенный нейросетью Ресторан Bjorn. Курс 4 предложенный нейросетью

Сет открывает «Океанический восторг»: миниатюрная закуска — тартар из свежей северной креветки с устричным листом, щавелем и соусом айоли с чернилами морской каракатицы — подается в паре с коктейлем «Садовый дождь» на основе яблочной настойки. В середине сета вас ждет блюдо «Пир в лесу», где искусственный интеллект предлагает попробовать рулет из деликатесной нутрии с соусом из брусники и апельсина, с зеленью мангольда и обжаренной черемшой (подается с коктейлем «Дымок» на основе копченой водки). Блюдо «Наслаждение фьордовой форелью» — это копченая ладожская форель с маринованным редисом и соусом на основе сметаны с икрой из байкальского омуля. Десерт «Очарование на берегу северного озера» состоит из зефира из козьего молока, сферы из белого шоколада и синего чая с попкорном из гречки.

Чтобы не запутаться, в начале ужина вам выдадут карточки с изображениями блюд и описанием их составляющих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан Bjorn

Ресторан Bjorn



Интерьер Bjorn очень атмосферный: летняя веранда утопает в еловых ветках, помещение внутри окуривают жженым можжевельником. Это создает впечатление нахождения в настоящем северном лесу, интерьер простой и минималистичный, в скандинавском стиле, почти вся мебель сделана из дерева натуральных пород.

Пятницкая улица, дом 3 Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Средиземноморье на Москве-реке

В бизнес-квартале «Московский шелк» распахнула двери просторная летняя веранда с панорамным видом на «Москва-Сити» и набережную Москвы-реки, принадлежащая ресторану Эмина Агаларова Peach.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Летняя веранда ресторана Peach Летняя веранда ресторана Peach Летняя веранда ресторана Peach Следующая фотография 1 / 3 Летняя веранда ресторана Peach Летняя веранда ресторана Peach Летняя веранда ресторана Peach

К открытию шеф-повар Кирилл Бергер добавил в меню освежающие новинки. Кухня ресторана — средиземноморская, в ней много свежей рыбы, меню элегантное и легкое, что идеально подойдет в надвигающуюся летнюю жару.

Шеф предлагает попробовать любимый многими марсельский суп буйабес из семи видов рыбы, который здесь рассчитан на компанию, карпаччо из тонких слайсов цветной капусты с трюфельным соусом, салат с камчатским крабом и хрустящими листьями латука с легким домашним майонезом, освежающий летний тартар из креветок карабинерос с персиком и каплями соуса «трюфельный айоли».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летняя веранда ресторана Peach

Летняя веранда ресторана Peach



Горячие закуски представлены улитками по-бургундски (классическое блюдо с петрушкой и сливочным маслом подается с чесночным багетом) и трубачом с экзотическими черными грибами-лисичками.

На горячее — итальянская паста орзо со сладкой креветкой и мраморный телячий язык с пюре из сельдерея.

Вечером каждого летнего четверга в ресторане обещают живые концерты известных поп-исполнителей.

Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 10Г вс-чт, с 12:00 до 0:00 пт-сб, с 12:00 до 2:00

Коллективное приглашение на аперитив

С 1 по 18 июня в Москве проходит летний фестиваль Aperitivo, который объединил 40 баров и ресторанов. «Аперитивить» перед ужином придумали итальянцы. По сути, это вечерний досуг, когда в промежутке с 17:00 до 19:00 можно собраться с друзьями, чтобы выпить бокал с закуской и настроиться на предстоящий вечер. В центре фестиваля — легкие напитки с яркими нотами трав, цитрусовых и фруктов. Каждый из них дополняет небольшая гастрономическая закуска. Среди участников: «Воронеж», «ГЭС-2», «Китайская грамота», «Китайская грамота в Барвихе», «КрабыКутабы», «Северяне», Bijou, Chow Chow, Delicatessen, High Bar Moscow, Insider Bar, Lava Pan Asian Bar, Noor|Electro, Segreto, Shortlist Bar, Soma, The Nest и др.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ресторан Soul. Коктейль Fresh Negroni в паре с лимонным желе с ревенем, Banana Plane с банановыми чипсами и longdrink Summer Spritz с клубникой в шоколаде Бар Bijou. Коктейль Or rose в пейринге с песочным печеньем с нотками мяты и маслянистым соусом «Арабика», напиток Narcissus с тартаром с трюфелем и гелем из черной смородины на крутонах, Percoto Spritz с севиче из нежного тунца под горчичным понзу с хлебцами Ресторан Flor. Reverse Manhatta с конфетой с вишней, коктейль на основе сухого хереса и Amaro и маринованная груша с лавандой, классический Американо с шоколадной конфетой с пихтой Ресторан MO friends bar & dining. Коктейль Playful pear и закуска из нежного мусса горгонзолы и сырокопченной утки, Cheerful orange с тартаром из тунца с гуакамоле, Honey dreams с закуской из сливочно-ванильного крема и нектарина Следующая фотография 1 / 4 Ресторан Soul. Коктейль Fresh Negroni в паре с лимонным желе с ревенем, Banana Plane с банановыми чипсами и longdrink Summer Spritz с клубникой в шоколаде Бар Bijou. Коктейль Or rose в пейринге с песочным печеньем с нотками мяты и маслянистым соусом «Арабика», напиток Narcissus с тартаром с трюфелем и гелем из черной смородины на крутонах, Percoto Spritz с севиче из нежного тунца под горчичным понзу с хлебцами Ресторан Flor. Reverse Manhatta с конфетой с вишней, коктейль на основе сухого хереса и Amaro и маринованная груша с лавандой, классический Американо с шоколадной конфетой с пихтой Ресторан MO friends bar & dining. Коктейль Playful pear и закуска из нежного мусса горгонзолы и сырокопченной утки, Cheerful orange с тартаром из тунца с гуакамоле, Honey dreams с закуской из сливочно-ванильного крема и нектарина

Ольга Карпова