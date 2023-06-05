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Коммерсантъ FM
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Очередь имеет значение

Несомненным плюсом решения КС юрист «Арбитраж.ру» Марсель Харисов считает то, что уплата налогов за счет предмета залога признана неправильной. Юрист РКТ Елена Волчек поясняет, что такая ошибочная практика приводила к ущербу для банков-залогодержателей, которые переносили издержки на заемщиков, что «вело к удорожанию кредита и увеличению пределов обеспечения».

«Можно порадоваться и тому, что налог определили не в текущие платежи, то есть не в приоритетную очередь»,— говорит Сергей Домнин. Но в итоге пострадают обычные незалоговые кредиторы, между которыми распределяется выручка от продажи активов банкрота, куда теперь ложится и бремя налога на прибыль, предупреждает старший юрист Vegas Lex Валерия Тихонова. При этом погашение их долгов (третья очередь реестра) и так находится на критично низком уровне — около 5% в среднем, указывает она.

Анна Занина, Евгения Крючкова

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