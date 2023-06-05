Мэрия Ярославля купила «Монитор города»

Мэрия Ярославля за 2,4 млн руб. приобрела систему контроля транспортных средств по уборке города. Итоги торгов размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Мэрия Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», городские власти в мае объявили о том, что хотят купить так называемый «Монитор города» — специальное программное обеспечение по отслеживанию транспорта, который осуществляет уборку города. В мэрии назвали закупаемое ПО «новым качеством измерения». Предполагается, что система сама определяет процент убранной территории и выстраивает математическую модель дальнейшей уборки.

Итоги торгов стали известны 26 мая. Как и ожидалось, поставщиком «Монитора города» стало ООО «Урбаномика», зарегистрированное в Москве. Муниципальный контракт будет заключен на срок до 30 ноября 2023 года, заказчиком выступит МБУ «Горзеленхозстрой».

Андрей Иванов