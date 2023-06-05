Мэрия Ярославля купила «Монитор города»

Мэрия Ярославля за 2,4 млн руб. приобрела систему контроля транспортных средств по уборке города. Итоги торгов размещены на портале госзакупок.
Мэрия Ярославля
Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», городские власти в мае объявили о том, что хотят купить так называемый «Монитор города» — специальное программное обеспечение по отслеживанию транспорта, который осуществляет уборку города. В мэрии назвали закупаемое ПО «новым качеством измерения». Предполагается, что система сама определяет процент убранной территории и выстраивает математическую модель дальнейшей уборки.
Итоги торгов стали известны 26 мая. Как и ожидалось, поставщиком «Монитора города» стало ООО «Урбаномика», зарегистрированное в Москве. Муниципальный контракт будет заключен на срок до 30 ноября 2023 года, заказчиком выступит МБУ «Горзеленхозстрой».