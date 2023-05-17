Мэрия Ярославля покупает «Монитор города»

Мэрия Ярославля объявила закупку на приобретение системы контроля транспортных средств по уборке города. Аукцион объявлен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мониторинг в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Мониторинг в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Согласно техзаданию, в Ярославле планируется выполнять мониторинг работы 94 транспортных средств, отвечающих за уборку города. Их будут контролировать с помощью спутникового трекинга, коммуникационной телеметрии и радиолокационных станций. Стоимость контракта может составить 2,4 млн руб. Контракт с поставщиком системы будет действовать до конца ноября 2023 года.

Ранее вопрос о приобретении системы «Монитор города» обсуждался на комиссии муниципалитета.

«Это система контроля за уборкой города, когда на каждый автомобиль ставится датчики специальные, в круглосуточном режиме контролируется процесс — какой процент города убран на каждый час. Это новое качество измерения. Не просто машина прошла или не прошла по улице, а прошла ли она со щеткой или с ножом, рассыпала ли она реагенты. Сама программа считает, сколько процентов улицы или по всему городу не убрано на каждую минуту. После того, как машина обработала улицу, мы можем сразу видеть изменение процента»,— рассказывал депутатам заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.

«Монитор города» уже испытывали на улицах Ярославля в 2022 году.

«Мы в тестовом режиме в прошлом году работали с этой системой. Разработчик город Калуга, называется предприятие «Урбаномика»,— пояснил первый заместитель директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

В закупке, размещенной мэрией Ярославля, название предприятия-поставщика фигурировать не может. Но техзадание полностью идентично муниципальному контракту, который в апреле 2023 года заключен администрацией города Королев Московской области с ООО «Урбаномика». Поставщик в Ярославле будет определен 26 мая.

Андрей Иванов