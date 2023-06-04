«Монако» уволило главного тренера Клемана

Футбольный клуб «Монако» из одноименного княжества, выступающий в чемпионате Франции, расстался с главным тренером — бельгийским специалистом Филиппом Клеманом. Ранее «Монако» не смогло пробиться в еврокубки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Gaillard / Reuters Фото: Eric Gaillard / Reuters

«Спортивная динамика в конце этого сезона, завершившаяся итоговым результатом ниже ожидаемого, показала, что необходима смена руководителя первой команды»,— говорится в заявлении клуба, поблагодарившего тренера за сотрудничество. Сейчас «Монако» определяется с кандидатурой нового главного тренера, который возглавит клуб в следующем сезоне.

49-летний бельгиец сменил хорвата Нико Ковача в январе 2022 года. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2024 года.

По данным газеты L'Equipe, в число кандидатов на пост главного тренера «Монако» входят бывший тренер английского «Лидса» американец Джесси Марш и главный тренер австрийского клуба «Ред Булл» (Зальцбург) немец Маттиас Яйссле.

Мария Федотова