Главные анонсы 5–11 июня

5 июня, понедельник

В Москве пройдет первое заседание Комиссии уполномоченных по правам ребенка государств — участников СНГ.

В Алма-Ате (Казахстан) начнется II Форум представителей профильных комитетов парламентов государств—членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В Гоа (Индия) начнется заседание рабочей группы G20 по международной финансовой архитектуре.

В Вашингтоне президент США Джо Байден примет премьер-министра Дании Метте Фредериксен, они обсудят вопросы, касающиеся «трансатлантической безопасности» и поддержки Украины.

6 июня, вторник

В Гааге (Нидерланды) Международный суд ООН начнет слушания по иску Украины против России от 2017 года о финансировании терроризма в Донбассе и дискриминации в Крыму.

Во Франции пройдет Общенациональный день акций протеста, забастовок и демонстраций против пенсионной реформы.

7 июня, среда

В Сочи начнется заседание глав правительств стран—участниц СНГ.

Планируется визит премьер-министра Кубы Мануэля Марреро Круса в Россию.

В Казани начнется международный форум министров образования «Формируя будущее», в котором примут участие более 20 министров разных стран, в том числе представители Египта, Мали, Зимбабве, ОАЭ, Шри-Ланки.

В Вашингтоне ожидается визит британского премьер-министра Риши Сунака и переговоры с президентом США Джо Байденом.

8 июня, четверг

В Великобритании работники крупнейшего завода Coca-Cola в Европе выйдут на двухнедельную забастовку из-за низких зарплат на фоне сверхприбылей компании.

9 июня, пятница

В Москве пройдет заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке.

10 июня, суббота

В Стамбуле (Турция) состоится финал Лиги чемпионов УЕФА.

11 июня, воскресенье

В Черногории пройдут внеочередные парламентские выборы.

В Москве пройдет суперфинал FONBET Кубка России, в котором сыграют футбольные команды «Краснодар» и ЦСКА.