В Новоуральске четырехлетний ребенок выпал из окна шестого этажа

В Новоуральске из окна шестого этажа выпал четырехлетний ребенок. Инцидент произошел 3 июня в Привокзальном районе. Глава города Вячеслав Тюменцев сообщил, что ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в областную больницу.

Господин Тюменцев призвал граждан не оставлять маленьких детей без присмотра в комнатах, где открыты окна или балкон, не допускать игр на подоконниках, а также установить на окна специальные фиксаторы или снять ручки, чтобы ребенок не мог открыть их. «Опасны вместе с открытыми окнами и москитные сетки, облокотившись на них, дети также могут выпасть из окна. И дело не только в уголовной ответственности, которую несут родители, если ребенок выпадет из окна, а, в первую очередь, в человеческой жизни и здоровье малышей»,- написал господин Тюменцев.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области сообщили, что в период с 27 мая по 4 июня в регионе произошло несколько случаев падения детей из окон многоквартирных домов. Ранее в Серове из окна на четвертом этаже выпал мальчик 2016 года рождения. Ребенок открыл окно и выпал из него, получив тяжелые травмы, когда его мать находилась на работе. В Богдановиче мальчик 2014 года рождения остался дома один, разыскал снятые оконные ручки, открыл окно и выпал. По данным свердловского СКР, подобный случай произошел также в Березовском. Ребенок от полученных травм погиб.

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