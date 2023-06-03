В Свердловской области за сутки произошло два случая падения детей из окон

В Свердловской области за минувшие сутки полиция зарегистрировала два случая падения детей из окон квартир. Как сказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, оба пострадавших находились дома без присмотра взрослых.

По его сведениям, первое ЧП произошло в Серове. Местные жители сообщили полиции, что из окна на четвертом этаже дома на улице Льва Толстого выпал ребенок. Пострадал мальчик 2016 года рождения. Ребенок открыл окно и выпал из него, получив тяжелые травмы, когда его мать находилась на работе. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы. В отношении матери завели административное дело по ст.5.35 КоАП РФ (за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию собственного ребенка).

Второй инцидент произошел на улице Первомайской в Богдановиче. В этом случае с окон в квартире были сняты ручки, но мальчик 2014 года рождения остался дома один, разыскал их, открыл окно и выпал. В этот момент законный представитель ходил в аптеку. По данным Валерия Горелых, ребенок получил серьезные повреждения и в состоянии травматического шока был госпитализирован.

«В Свердловской области такого рода ЧП стали настоящей эпидемией. Только в 2022 году в аналогичной ситуации оказались 40 несовершеннолетних, из них восемь погибли. А на сегодняшний день в этом году в регионе уже произошло 11 таких трагедий, в которых трое малышей скончались от полученных травм»,- передал полковник Горелых.

В апреле в Екатеринбурге первоклассник выпал из окна третьего этажа школы-интерната № 6, когда запускал бумажный самодельный парашют. При падении ребенок одной ногой встал на бетонное перекрытие. Мальчик попал в больницу с переломом ноги и смещением позвоночных дисков. По словам мамы мальчика, на уроке они делали «парашютики» и запускали их на улице, с горок, со стульев. «Окно было открыто на проветривание, он решил парашютик пустить повыше. Ну вот он и пустил и вместе с ним из окна и выпал»,— пояснила она.

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