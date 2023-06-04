«Фонтанка»: массовая драка рабочих у Лахта Центра произошла из-за конфликта в очереди в столовую

Причиной массовой драки рабочих у Лахта Центра в Санкт-Петербурге стал словесный конфликт, произошедший в очереди в столовую, сообщила «Фонтанка» в воскресенье, 4 мая. По итогам инцидента в полицию попало более ста человек, никто из них не стал писать заявления.

Как выяснила полиция после опросов задержанных, конфликт начался после того, как один из присутствующих попытался пройти за обедом вне очереди, и его остановили другие рабочие. Словесная перепалка вылилась в оскорбления, после чего началась драка. Ранее некоторые СМИ сообщали, что причиной конфликта стали бесхозные продукты, оставленные на месте незаконной торговли после визита полиции.

Полиция по итогам драки возбудила уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Конкретных подозреваемых в деле пока нет.

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