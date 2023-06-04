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У Лахта Центра подрались несколько десятков рабочих из-за бесплатной еды

Массовая драка с участием рабочих произошла возле петербургского Лахта Центра вечером 3 июня, сообщили городские СМИ. Причиной конфликта, предварительно, стали бесхозные продукты, оставленные на месте незаконной торговли после визита полиции.

Видео инцидента публиковала «Фонтанка». На видеороликах видно, как столкновения происходят между людьми в рабочей спецодежде и людьми в гражданской одежде. Некоторых из последних сильно избили касками.

По свидетельствам очевидцев, полиция на место конфликта не приезжала. Однако, как пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, там знают об инциденте. «По размещенному видео полиция проводит проверку»,— сообщили изданию в полицейском главке.

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