В июне между Петербургом и Москвой запустят сдвоенные «Сапсаны»

В дни июньских праздников ОАО «РЖД» планирует в два раза увеличить количество мест в скоростных поездах «Сапсан» между Санкт-Петербургом и Москвой, путем удвоения составов ряда поездов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как говорится в сообщении компании, заполняемость «Сапсанов» на многих рейсах в праздничные дни июня уже достигла 100%. Вслед за спросом РЖД удваивает их составность.

Сдвоенные «Сапсаны» из Москвы будут отправляться в 17:40 (поезд №778) и в 21:00 (поезд №786) 9 июня, в 21:00 (поезд №786) 12 июня и в 05:55 (поезд №754) 13 июня. В обратном направлении из Петербурга – в 09:00 (поезд №759) и в 13:00 (поезд №767) 9 июня, а также в 13:00 (поезд №767) и в 17:00 (поезд №775) 12 июня.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что РЖД планируют также запустить дополнительные «Сапсаны» между Петербургом и Москвой в дни проведения ПМЭФ-2023.

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