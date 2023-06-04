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Обстреляно белгородское Шебекино и два села городского округа; пострадавших нет

Украинские силовики вновь обстреляли Шебекино, а также Муром и Новую Таволжанку. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Шебекине снаряды украинской артиллерии падают на торговые модули в центре города. Возникли три очага возгорания: в районе рынка, возле зернохранилища и в частном секторе. В Муроме бьют «по разным частям села»: попадания зафиксированы в одном домовладении, хозяева котого ранее выехали из населенного пункта. В Новой Таволжанке поврежден Дом культуры и центральная площадь, а также крыша четырехэтажного дома, жители которого покинули населенный пункт.

Ранее сегодня в Белгороде сработала система ПВО. Последствия на земле уточняются.

Олег Мухин

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