Над Белгородом сработала система ПВО; последствия уточняются

В небе над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы»,— отметил глава региона. Деталей инцидента пока не приводится.

Напомним, 2 июня в Белгороде после работы сил противовоздушной обороны были зафиксированы повреждения уличного освещения в районе велодорожки в Сосновке. В тот же день после работы ПВО в Разумном один житель получил осколочные ранения правой стопы, были повреждены шесть автомобилей и одно домовладение.

Владимир Зоркий