В пяти районах Кубани подтопило почти 2 тысячи придомовых территорий

В пяти районах Краснодарского края подтопило почти 2 тыс. придомовых территорий, в 415 домов зашла вода. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

В Лабинском районе оценочные комиссии выявили подтопления 483 придомовых территорий и 227 домов. В муниципалитете продолжаются работы по откачке воды. Сейчас там остаются подтопленными 64 придомовые территории и 19 домов.

В Курганинском районе были подтоплены 1365 придомовых территорий, в том числе 159 домов, в Новокубанском — 81 придомовая территория и шесть домов. Работы по откачке воды уже завершены. В Апшеронске произошло подтопление 30 придомовых территорий, из них в 23 дома заходила вода. В настоящее время она уже сошла, на месте работают оценочные комиссии.

В поселке Псебай Мостовского района 3 июня выпал град диаметром до 20 мм. В результате повредились кровли семи частных домов. На месте также работают оценочные комиссии. В станице Костромская на реке Псефирь и в станице Махошевская на реке Фарс поднимался уровень воды с достижением опасных и неблагоприятных отметок. Однако подтоплений не выявлено.

Татьяна Ручкина

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