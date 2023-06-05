Голландский «бык» показал хет-трик

Макс Ферстаппен одержал очередную, уже пятую, победу в нынешнем сезоне. Лидер Red Bull был вне конкуренции на Гран-при Испании. В Барселоне он отметился хет-триком: стартом с первого места, триумфом в гонке и демонстрацией самого быстрого круга. Куда интереснее, чем наблюдать за «одиноким» голландцем, было следить за гонщиками команды Mercedes, у которых впервые с начала сезона были конкурентные машины. В итоге Льюис Хэмилтон стал вторым, а Джордж Расселл — третьим. Впрочем, с большим все же отставанием от победителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макс Ферстаппен (справа) на Гран-при Испании показал всем своим преследователям, включая Льюиса Хэмилтона (слева), что реальных конкурентов у него сейчас нет

Фото: David Ramos / Getty Images Макс Ферстаппен (справа) на Гран-при Испании показал всем своим преследователям, включая Льюиса Хэмилтона (слева), что реальных конкурентов у него сейчас нет

Фото: David Ramos / Getty Images

То, что происходило на Гран-при Испании, лучше всех, наверное, описал руководитель Red Bull Кристиан Хорнер. Сразу после финиша он вышел на связь с Максом Ферстаппеном и назвал действия своего гонщика мастер-классом. В ответ двукратный чемпион мира тоном уже уставшего от бесконечных похвал мэтра сказал что-то вроде: «Да, хорошо получилось». Можно предположить, что и после гонки в более спокойной обстановке Хорнер и Ферстаппен продолжили обсуждение испанского этапа в таком же вальяжном стиле. А как иначе, если за всю гонку Ферстаппен не столкнулся ни с какими трудностями. Да, была там безумная попытка Карлоса Сайнса выскочить вперед на старте (безумная, потому что удержать позицию, как показали дальнейшие события, гонщик Ferrari все равно бы не смог), но она была мастерски отбита, и на этом все — Ферстаппен уехал вперед и, так и хочется сказать, больше его никто не видел. Самый же напряженный момент в боксах Red Bull был вызван тем, что их лидер, увлекаясь, раз за разом проходил повороты, пересекая линию-ограничитель, за что получил черно-белый флаг (своего рода последнее китайское предупреждение перед штрафом) и призыв перестать гнать и просто ехать к финишу. В ответ голландец выдал быстрейший круг и вот только после этого успокоился, уверенно, с хет-триком, еще именуемым Большим шлемом (старт с первого места, победа в гонке и быстрейший круг), добравшись до пятой в сезоне и 40-й в карьере победы, которая еще больше упрочила его лидерство в чемпионате. От идущего вторым напарника по команде Серхио Переса, который, как и в Монако, завалил квалификацию, но в этот раз хотя бы не застрял в нижней части пелотона, а поднялся на четвертое место, Ферстаппен убежал уже на 53 очка. Ближайшего преследователя из представителей других команд — Фернандо Алонсо (Aston Martin), прервавшего длившуюся с начала чемпионата серию финишей на подиуме, голландец опережает уже на устрашающее 71 очко. Тут уж хоть заранее поздравляй его с третьим чемпионским титулом.

Куда интереснее созерцания поступи гегемона было наблюдать за Льюисом Хэмилтоном. После финиша он впервые за долгое время хвалил свою машину, команду, сотрудников завода. А по ходу гонки, что в последние два сезона совсем уж редкость, не жаловался на то, что резина сгорела сразу после старта, а говорил, что все у него хорошо. Mercedes смотрелся действительно достойно. Пакет обновлений, представленный командой на Гран-при Монако неделю назад, с первой попытки себя никак не показал. Это неудивительно, учитывая специфику трассы в Монте-Карло. Но в Барселоне Mercedes с «обновками» ехал. Если бы можно было куда-то волшебным образом деть Ферстаппена с его бессовестно быстрым творением гения Эдриана Ньюи, можно было бы даже говорить, что Mercedes, как в былые времена, всех рвал. Хэмилтон и Джордж Расселл поймали темп и как-то без нервов разобрались с Карлосом Сайнсом. Еще несколько гонок назад о том, чтобы Mercedes так давил «Скудерию», не могло быть и речи. Теперь это реальность. Хэмилтон стал вторым, Расселл, стартовавший с 12-го места,— третьим. Это лучший результат Mercedes в сезоне, и, судя по всему, команда встала на путь выздоровления.

Ну а Ferrari надо что-то делать, чтобы выглядеть, как следует великой команде. Сайнс после гонки объяснял свое невыразительное выступление (пятое место с 45-секундным отставанием от лидера) тем, что трасса в Барселоне «Скудерии» не подходит. На ней, дескать, особенно сильно проявляется страсть красных машин к пожиранию резины. Это, впрочем, слабое утешение для поклонников Ferrari.

Александр Петров