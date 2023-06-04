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Прокуратура установит обстоятельства пожара в Адыгейской республиканской клинической больнице

Прокуратура Майкопа проведет проверку по факту пожара в Адыгейской республиканской клинической больнице, из которой было эвакуировано 70 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Адыгее

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Адыгее

4 июня в 3 часа пожарным сообщили о возгорании в медучреждении. Было зафиксировано открытое горение на балконе третьего этажа. В итоге пожарные ликвидировали пожар на площади 10 кв. м.

В целях безопасности из здания эвакуировали 70 человек. Как сообщали в ГУ МЧС по Адыгее, причина пожара устанавливается.

Татьяна Ручкина

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