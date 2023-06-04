В Майкопе из-за пожара в республиканской клинической больнице эвакуировали 70 человек

Ночью в Адыгейской республиканской клинической больнице произошел пожар. Из-за него было эвакуировано 70 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Адыгее Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Адыгее

Пожар на балконе третьего этажа произошел в 3 часа. На место были направлены дежурные подразделения пожарно-спасательного гарнизона Майкопа по максимальному рангу пожара (номер 3).

Работало звено газодымозащитной службы. Пожар ликвидировали на площади 10 кв. м. МЧС сообщает, что погибших и пострадавших нет. Причину пожара устанавливают органы дознания.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram